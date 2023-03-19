Украинские войска обстреляли ТЦ "Галактика" в Донецке

В результате обстрела Донецка со стороны украинских войск зафиксировано прямое попадание в здание торгового центра "Галактика", сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

"В результате обстрела Петровского района произошло прямое попадание в здание торгового комплекса "Галактика", — написал он в телеграм-канале.

Также, по словам Кулемзина, очевидцы сообщают о прилётах на улице Щипачёва в микрорайоне Тихий. Все подробности произошедшего пока устанавливаются.