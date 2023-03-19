Украинские войска обстреляли ТЦ "Галактика" в Донецке
Мэр Донецка Кулемзин сообщил о попадании снаряда ВСУ в ТЦ "Галактика"
В результате обстрела Донецка со стороны украинских войск зафиксировано прямое попадание в здание торгового центра "Галактика", сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
"В результате обстрела Петровского района произошло прямое попадание в здание торгового комплекса "Галактика", — написал он в телеграм-канале.
Также, по словам Кулемзина, очевидцы сообщают о прилётах на улице Щипачёва в микрорайоне Тихий. Все подробности произошедшего пока устанавливаются.
Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об обстреле приграничных населённых пунктов со стороны ВСУ. По его данным, под огонь попали село Троицкое, деревня Елизаветовка и посёлок Краснооктябрьский.
ТАСС / ZUMA