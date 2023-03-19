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19 марта, 14:54

Украинские войска обстреляли ТЦ "Галактика" в Донецке

Мэр Донецка Кулемзин сообщил о попадании снаряда ВСУ в ТЦ "Галактика"

В результате обстрела Донецка со стороны украинских войск зафиксировано прямое попадание в здание торгового центра "Галактика", сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

"В результате обстрела Петровского района произошло прямое попадание в здание торгового комплекса "Галактика", — написал он в телеграм-канале.

Также, по словам Кулемзина, очевидцы сообщают о прилётах на улице Щипачёва в микрорайоне Тихий. Все подробности произошедшего пока устанавливаются.

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Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об обстреле приграничных населённых пунктов со стороны ВСУ. По его данным, под огонь попали село Троицкое, деревня Елизаветовка и посёлок Краснооктябрьский.

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ТАСС / ZUMA

Наталья Исакова
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