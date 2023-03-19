Губернатор Старовойт: Три населённых пункта Курской области попали под обстрел ВСУ
Результат обстрела населённых пунктов Курской области со стороны ВСУ. Фото © Telegram / Роман Старовойт
В Курской области ВСУ обстреляли несколько приграничных населённых пунктов. Об этом рассказал губернатор региона Роман Старовойт. По его словам, под обстрел попали село Троицкое, деревня Елизаветовка и посёлок Краснооктябрьский.
"К счастью, никто не пострадал. В посёлке Краснооктябрьский Глушковского района, где насчитали 10 прилётов, зафиксированы незначительные повреждения здания медпункта и четырёх частных домовладений: осколками посечены окна, фасады, крыши и заборы", — написал он в телеграм-канале.
По словам главы региона, в Краснооктябрьском в результате обстрела зафиксировано несколько обрывов линий электропередачи. На данный момент на месте повреждений работают ремонтные бригады.
Ранее Лайф писал о том, что 20-летний житель Донецка погиб из-за обстрела со стороны ВСУ. Об этом рассказал врио главы ДНР Денис Пушилин.