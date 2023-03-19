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19 марта, 12:47

Губернатор Старовойт: Три населённых пункта Курской области попали под обстрел ВСУ

<p>Результат обстрела населённых пунктов Курской области со стороны ВСУ. Фото © Telegram / <a href="https://t.me/gubernator_46" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Роман Старовойт</a></p>

Результат обстрела населённых пунктов Курской области со стороны ВСУ. Фото © Telegram / Роман Старовойт

В Курской области ВСУ обстреляли несколько приграничных населённых пунктов. Об этом рассказал губернатор региона Роман Старовойт. По его словам, под обстрел попали село Троицкое, деревня Елизаветовка и посёлок Краснооктябрьский.

"К счастью, никто не пострадал. В посёлке Краснооктябрьский Глушковского района, где насчитали 10 прилётов, зафиксированы незначительные повреждения здания медпункта и четырёх частных домовладений: осколками посечены окна, фасады, крыши и заборы", — написал он в телеграм-канале.

  • Последствия обстрела со стороны ВСУ в Курской области. Фото © Telegram / Роман Старовойт
    Последствия обстрела со стороны ВСУ в Курской области. Фото © Telegram / Роман Старовойт
  • Последствия обстрела со стороны ВСУ в Курской области. Фото © Telegram / Роман Старовойт
    Последствия обстрела со стороны ВСУ в Курской области. Фото © Telegram / Роман Старовойт
  • Последствия обстрела со стороны ВСУ в Курской области. Фото © Telegram / Роман Старовойт
    Последствия обстрела со стороны ВСУ в Курской области. Фото © Telegram / Роман Старовойт

Последствия обстрела со стороны ВСУ в Курской области. Фото © Telegram / Роман Старовойт

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По словам главы региона, в Краснооктябрьском в результате обстрела зафиксировано несколько обрывов линий электропередачи. На данный момент на месте повреждений работают ремонтные бригады.

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Илья Суриков
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