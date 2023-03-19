Губернатор Старовойт: Три населённых пункта Курской области попали под обстрел ВСУ

В Курской области ВСУ обстреляли несколько приграничных населённых пунктов. Об этом рассказал губернатор региона Роман Старовойт. По его словам, под обстрел попали село Троицкое, деревня Елизаветовка и посёлок Краснооктябрьский.

"К счастью, никто не пострадал. В посёлке Краснооктябрьский Глушковского района, где насчитали 10 прилётов, зафиксированы незначительные повреждения здания медпункта и четырёх частных домовладений: осколками посечены окна, фасады, крыши и заборы", — написал он в телеграм-канале.









По словам главы региона, в Краснооктябрьском в результате обстрела зафиксировано несколько обрывов линий электропередачи. На данный момент на месте повреждений работают ремонтные бригады.