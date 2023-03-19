Пушилин: 20-летний житель Донецка погиб из-за обстрела со стороны ВСУ

В результате обстрела со стороны ВСУ в ночь на 19 марта погиб 20-летний житель Донецка. Об этом рассказал врио главы ДНР Денис Пушилин. Он также озвучил количество жертв в городе с начала года.

"Сегодня ночью в результате обстрела со стороны украинских вооружённых формирований по Кировскому району Донецка погиб 20-летний парень. Приношу соболезнования родным и близким", — написал он в телеграм-канале.

В результате обстрела повреждён многоквартирный дом, его жители остались живы. По словам Пушилина, также зафиксированы попадания в магазин, школу и детский сад.

Врио главы ДНР добавил, что из-за обстрелов со стороны ВСУ только с начала 2023 года погиб 61 мирный житель, ранено 252 человека.