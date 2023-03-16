Более полусотни домов повреждено за четыре дня от обстрелов ВСУ в Белгородской области

В Белгородской области в последние четыре дня наблюдается высокая активность обстрелов со стороны ВСУ, рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, в результате атак за данный период было повреждено почти 60 домов и более 30 автомобилей.

"За последние четыре дня и четыре ночи, к сожалению, активность со стороны противника достаточно большая: 58 домов получили повреждения, пострадал 31 частный автомобиль", — сообщил он.

Также он уточнил подробности обстрела, произошедшего сегодня ночью. Губернатор сообщил, что в результате ночной атаки получили повреждения несколько административных и жилых зданий в городе. К восстановительным работам приступят в ближайшее время, добавил чиновник.

Вместе этим мирная жизнь в регионе продолжается. Так, он выразил благодарность министру просвещения Сергею Кравцову за помощь в организации отдыха детей из приграничных территорий, которые весной посетят "Артек" и "Орлёнок". Содействие региону в данном вопросе окажут также Воронежская область и Санкт-Петербург.