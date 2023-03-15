ВСУ обстреляли школу и молельный дом в Белгородской области

ВСУ обстреляли посёлок Красное и село Новая Таволжанка в Шебекинском городском округе Белгородской области. Как заявил губернатор региона Вячеслав Гладков, в результате инцидента никто не пострадал.





"В посёлке Красное осколками снарядов сильно повреждены здания школы, молельного дома и одного многоквартирного дома: выбиты окна, посечены фасады и кровля", — написал Гладков.

В Новой Таволжанке прилёт зафиксировали на территории сельхозпредприятия, где сильные повреждения получил один из его корпусов. Сейчас оперативные службы и глава городского округа продолжают обход территорий.