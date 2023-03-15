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15 марта, 14:00

ВСУ обстреляли школу и молельный дом в Белгородской области

Губернатор Гладков: ВСУ обстреляли несколько населённых пунктов в Белгородской области

ВСУ обстреляли посёлок Красное и село Новая Таволжанка в Шебекинском городском округе Белгородской области. Как заявил губернатор региона Вячеслав Гладков, в результате инцидента никто не пострадал.

  • Последствия обстрела Шебекинского городского округа со стороны ВСУ. Фото © Telegram / Настоящий Гладков
    Последствия обстрела Шебекинского городского округа со стороны ВСУ. Фото © Telegram / Настоящий Гладков
  • Последствия обстрела Шебекинского городского округа со стороны ВСУ. Фото © Telegram / Настоящий Гладков
    Последствия обстрела Шебекинского городского округа со стороны ВСУ. Фото © Telegram / Настоящий Гладков

Последствия обстрела Шебекинского городского округа со стороны ВСУ. Фото © Telegram / Настоящий Гладков

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"В посёлке Красное осколками снарядов сильно повреждены здания школы, молельного дома и одного многоквартирного дома: выбиты окна, посечены фасады и кровля", — написал Гладков.

В Новой Таволжанке прилёт зафиксировали на территории сельхозпредприятия, где сильные повреждения получил один из его корпусов. Сейчас оперативные службы и глава городского округа продолжают обход территорий.

Опубликованы фото из обстрелянного украинской армией села под Белгородом

Опубликованы фото из обстрелянного украинской армией села под Белгородом

Ранее Лайф сообщал, что ВСУ обстреляли город Шебекино, где повреждения получили несколько домовладений, автомобиль и гаражный кооператив.

Обложка ©

Telegram / Настоящий Гладков

Артур Белкин
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