ВСУ обстреляли город Шебекино в Белгородской области

Город Шебекино в Белгородской области попал под обстрел со стороны украинских вооружённых сил. Предварительно, в результате атаки никто из местных жителей не пострадал. Об этом в телеграм-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.





"Снарядами повреждены несколько частных домовладений, гаражный кооператив и легковой автомобиль. Также есть задымление в районе подстанции, горит сухая трава", — заявил Гладков.

По словам главы региона, на месте ЧП работают аварийные и оперативные службы, а также глава городского округа Владимир Жданов.