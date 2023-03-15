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15 марта, 11:06

ВСУ обстреляли город Шебекино в Белгородской области

Губернатор Гладков: Город Шебекино попал под обстрел ВСУ, пострадавших нет

Город Шебекино в Белгородской области попал под обстрел со стороны украинских вооружённых сил. Предварительно, в результате атаки никто из местных жителей не пострадал. Об этом в телеграм-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

  • Последствия обстрела ВСУ города Шебекино в Белгородской области. Фото © Telegram / Настоящий Гладков
    Последствия обстрела ВСУ города Шебекино в Белгородской области. Фото © Telegram / Настоящий Гладков
  • Последствия обстрела ВСУ города Шебекино в Белгородской области. Фото © Telegram / Настоящий Гладков
    Последствия обстрела ВСУ города Шебекино в Белгородской области. Фото © Telegram / Настоящий Гладков

Последствия обстрела ВСУ города Шебекино в Белгородской области. Фото © Telegram / Настоящий Гладков

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"Снарядами повреждены несколько частных домовладений, гаражный кооператив и легковой автомобиль. Также есть задымление в районе подстанции, горит сухая трава", — заявил Гладков.

По словам главы региона, на месте ЧП работают аварийные и оперативные службы, а также глава городского округа Владимир Жданов.

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Ранее Лайф сообщал, что вечером 14 марта российские силы ПВО сбили над Белгородом и Белгородским районом три ракеты.

Артур Белкин
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