В небе над Белгородом сбито три ракеты
Губернатор Гладков: Над Белгородом и Белгородским районом сбито 3 ракеты
Российские силы противовоздушной обороны сбили над Белгородом и Белгородским районом 3 ракеты. Об этом сообщил в своём Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.
"Последствия уточняются. Один из обломков попал в жилой сектор в городе Белгороде. Есть повреждения", — написал он.
Гладков добавил, что все оперативные службы Белгорода и мэр Валентин Демидов выехали на место ЧП. Что касается Белгородского района, то там осколки повредили несколько домовладений. Глава муниципалитета Владимир Перцев также выехал на место.
Напомним, два дня назад система ПВО сбила четыре ракеты в небе над Белгородом, тогда пострадал человек. А перед этим три ракеты были сбиты над Новым Осколом.
Telegram / vvgladkov