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14 марта, 20:58

В небе над Белгородом сбито три ракеты

Губернатор Гладков: Над Белгородом и Белгородским районом сбито 3 ракеты

Российские силы противовоздушной обороны сбили над Белгородом и Белгородским районом 3 ракеты. Об этом сообщил в своём Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.

"Последствия уточняются. Один из обломков попал в жилой сектор в городе Белгороде. Есть повреждения", — написал он.

Гладков добавил, что все оперативные службы Белгорода и мэр Валентин Демидов выехали на место ЧП. Что касается Белгородского района, то там осколки повредили несколько домовладений. Глава муниципалитета Владимир Перцев также выехал на место.

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Напомним, два дня назад система ПВО сбила четыре ракеты в небе над Белгородом, тогда пострадал человек. А перед этим три ракеты были сбиты над Новым Осколом.

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Telegram / vvgladkov

Андрей Григорьев
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