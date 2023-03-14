В небе над Белгородом сбито три ракеты

Российские силы противовоздушной обороны сбили над Белгородом и Белгородским районом 3 ракеты. Об этом сообщил в своём Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.

"Последствия уточняются. Один из обломков попал в жилой сектор в городе Белгороде. Есть повреждения", — написал он.