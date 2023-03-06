ВСУ ударили по белгородскому селу, повреждён единственный продуктовый магазин

Вооружённые силы Украины нанесли удар по селу Муром в Белгородской области. Среди жителей пострадавших нет, однако повреждено несколько зданий, в том числе единственный в населённом пункте магазин. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

"Сегодня под обстрелом Муром. ВСУ вновь бьют по центру села, там, где находятся социальные объекты. Слава богу, никто не пострадал! Осколками снарядов изрешечён единственный в селе продуктовый магазин", — написал он в телеграм-канале.

В связи с этим завтра начнёт работу автолавка, чтобы жители могли приобрести все необходимые товары.

Последствия удара ВСУ по селу Муром в Белгородской области. Фото © телеграм-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова

Последствия удара ВСУ по селу Муром в Белгородской области. Фото © телеграм-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова

Также под обстрелом оказались три частных дома: там выбиты окна, посечены фасады и заборы, повреждена линия газоснабжения. Аварийные и оперативные службы уже выехали на место для ликвидации последствий.