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Опубликовано 5 марта 2023, 15:47
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Владимир Соловьёв попал под обстрел во время встречи с морпехами на передовой

Телеведущий Владимир Соловьёв сообщил, что попал под обстрел во время поездки в зону СВО

Владимир Соловьёв в зоне СВО. Фото © t.me / SolovievLive

Владимир Соловьёв в зоне СВО. Фото © t.me / SolovievLive

Телеведущий Владимир Соловьёв рассказал, что попал под обстрел во время посещения расположения 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота России под Угледаром Донецкой Народной Республики.

"По населённому пункту, где проходила наша встреча, началась интенсивная артиллерийская стрельба. Но ничего, всё обошлось. Думаю, военная контрразведка разберётся, откуда враг узнал о наших перемещениях", — сказал журналист в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым" на телеканале "Россия-1".

Обстрел российского журналиста и врачей скорой в Донецке попал на видео
Обстрел российского журналиста и врачей скорой в Донецке попал на видео

А ранее бойцы ВСУ расстреляли медиков, которые направлялись в Угледар для эвакуации раненых.

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Андрей Бражников
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