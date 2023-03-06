Полсотни коров погибли после обстрела ВСУ коровника в Белгородской области

В результате вчерашнего обстрела Белгородской области со стороны ВСУ было убито пять десятков голов крупного рогатого скота местного молочного комплекса. Как пишет SHOT, ещё более 20 животных получило ранения.

По информации канала, вчера солдаты ВСУ начали стрелять из украинского посёлка Ветеринарное по коровнику в селе Щетиновка. В результате две миномётных мины попали в здание Щетиновского молочного комплекса ООО "Ситимилк".

На момент атаки в коровнике было шесть сотен голов крупного рогатого скота. Как пишет канал, были убиты 43 коровы и семь быков, 20 животных получили ранения. Никто из сотрудников комплекса не пострадал.