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Регион
Опубликовано 13 марта 2023, 15:10
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ВСУ обстреляли Волноваху из HIMARS, есть погибшие

При обстреле украинскими военными Волновахи погибло две женщины, а 14-летняя девочка получила ранение. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя Следственного комитета России, работающего на месте инцидента.

По предварительным данным, огонь вёлся из американской системы "Хаймарс" (HIMARS). Ракеты попали в здание супермаркета "Первый республиканский". По данным представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, всего было выпущено три снаряда.

Три человека погибли и 11 ранены при ракетном ударе ВСУ по автостанции в Перевальске
Три человека погибли и 11 ранены при ракетном ударе ВСУ по автостанции в Перевальске

Ранее в Донецке ребёнок и 34-летний мужчина погибли из-за обстрела Куйбышевского района города со стороны украинских войск. Как выяснилось, у мальчика в этот день был день рождения.

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ТАСС / EPA / VALDA KALNINA

Марина Калегина
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