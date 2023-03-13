ВСУ обстреляли Волноваху из HIMARS, есть погибшие

При обстреле украинскими военными Волновахи погибло две женщины, а 14-летняя девочка получила ранение. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя Следственного комитета России, работающего на месте инцидента.

По предварительным данным, огонь вёлся из американской системы "Хаймарс" (HIMARS). Ракеты попали в здание супермаркета "Первый республиканский". По данным представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, всего было выпущено три снаряда.