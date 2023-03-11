Погибший при ударе ВСУ мальчик из Донецка сегодня отмечал день рождения

Погибший во время сегодняшнего обстрела мальчик сегодня отмечал своё восьмилетие, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. Он родился 11 марта 2015 года.

"Аллею ангелов пополнил Сафронов Никита, который по злой воле украинских карателей так и не смог отпраздновать сегодня свой день рождения. Мальчик родился 11 марта ровно 8 лет назад. Царствие небесное маленькому ангелу!", — написал он в своём телеграм-канале.