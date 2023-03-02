ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 2 марта 2023, 11:52
7465

В ДНР заявили о применении ВСУ запрещённых химических боеприпасов

Советник врио главы ДНР Гагин: ВСУ применили химбоеприпасы на Артёмовском и Донецком направлениях

Украинские военные за последние несколько дней применили химические боеприпасы на двух направлениях. Об этом заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин.

"Сразу на нескольких направлениях с мест сообщают, что ВСУ снова применили боеприпасы с химической составляющей", — приводит слова Гагина ТАСС.

Советник уточнил, что факты применения запрещённых типов вооружений зафиксированы на Артёмовском и Донецком направлениях.

Минобороны раскрыло планы НАТО поставить на Украину антидоты от зарина и зомана
Минобороны раскрыло планы НАТО поставить на Украину антидоты от зарина и зомана

Ранее Следственный комитет России начал расследование обстоятельств поставки токсичных химикатов в Краматорск. Груз, по данным ведомства, был отправлен прямиком к линии боевого соприкосновения.

BannerImage

Getty Images / Diego Herrera Carcedo

Никита Никонов
  • Новости
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ДНР
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar