В ДНР заявили о применении ВСУ запрещённых химических боеприпасов
Советник врио главы ДНР Гагин: ВСУ применили химбоеприпасы на Артёмовском и Донецком направлениях
Украинские военные за последние несколько дней применили химические боеприпасы на двух направлениях. Об этом заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин.
"Сразу на нескольких направлениях с мест сообщают, что ВСУ снова применили боеприпасы с химической составляющей", — приводит слова Гагина ТАСС.
Советник уточнил, что факты применения запрещённых типов вооружений зафиксированы на Артёмовском и Донецком направлениях.
Ранее Следственный комитет России начал расследование обстоятельств поставки токсичных химикатов в Краматорск. Груз, по данным ведомства, был отправлен прямиком к линии боевого соприкосновения.
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