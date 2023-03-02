В ДНР заявили о применении ВСУ запрещённых химических боеприпасов

Украинские военные за последние несколько дней применили химические боеприпасы на двух направлениях. Об этом заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин.

"Сразу на нескольких направлениях с мест сообщают, что ВСУ снова применили боеприпасы с химической составляющей", — приводит слова Гагина ТАСС.

Советник уточнил, что факты применения запрещённых типов вооружений зафиксированы на Артёмовском и Донецком направлениях.