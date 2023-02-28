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28 февраля, 05:49

Минобороны раскрыло планы НАТО поставить на Украину антидоты от зарина и зомана

Минобороны заявило о планах НАТО поставить на Украину 600 тысяч доз антидотов от зарина

Евроатлантический координационный центр по реагированию на бедствия и катастрофы при НАТО намерен отправить Украине 600 тысяч ампул антидотов от фосфорорганических отравляющих веществ типа зарин и зоман. Об этом заявил начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооружённых сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

"По нашему мнению, подготовка [к химической провокации] идёт полным ходом. В начале 2023 года Евроатлантический координационный центр по реагированию на бедствия и катастрофы спланировал поставку на Украину крупной партии средств индивидуальной защиты", — заявил он на брифинге.

Объяснил центр будущую поставку тем, что якобы "российские войска уже использовали боеприпасы с фосфорным составом и могут задействовать отравляющие вещества в ходе прогнозируемого обострения обстановки". В планах также поставить на Украину 600 тысяч ампул антидотов от фосфорорганических отравляющих веществ типа зарин и зоман, добавил Кириллов.

Также он подчеркнул, что планы Запада устроить провокацию в условиях боевых действий будут провалены, так как российские лаборатории позволяют определить страну-производителя подобных веществ.

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Ранее на брифинге Кириллов также заявил, что США намерены организовать провокацию с применением токсичных химикатов на Украине. Так, 22 февраля американская неправительственная организация инициировала конференцию, где обсуждались события на Украине. В ходе неё экс-посол США в России Джон Салливан заявил, что Россия якобы "планирует использовать химическое оружие в зоне специальной военной операции". Эти слова Россия расценила как намерение самих Штатов инициировать провокацию.

Обложка ©

Unsplash

Оксана Попова
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