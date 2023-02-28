Минобороны раскрыло планы НАТО поставить на Украину антидоты от зарина и зомана

Евроатлантический координационный центр по реагированию на бедствия и катастрофы при НАТО намерен отправить Украине 600 тысяч ампул антидотов от фосфорорганических отравляющих веществ типа зарин и зоман. Об этом заявил начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооружённых сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

"По нашему мнению, подготовка [к химической провокации] идёт полным ходом. В начале 2023 года Евроатлантический координационный центр по реагированию на бедствия и катастрофы спланировал поставку на Украину крупной партии средств индивидуальной защиты", — заявил он на брифинге.

Объяснил центр будущую поставку тем, что якобы "российские войска уже использовали боеприпасы с фосфорным составом и могут задействовать отравляющие вещества в ходе прогнозируемого обострения обстановки". В планах также поставить на Украину 600 тысяч ампул антидотов от фосфорорганических отравляющих веществ типа зарин и зоман, добавил Кириллов.

Также он подчеркнул, что планы Запада устроить провокацию в условиях боевых действий будут провалены, так как российские лаборатории позволяют определить страну-производителя подобных веществ.