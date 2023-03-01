СК начал расследование обстоятельств поставки токсичных химикатов в Краматорск
СК РФ начал расследование обстоятельств поставки в Краматорск Донецкой Народной Республики токсичных химикатов железнодорожным составом в сопровождении группы иностранцев. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.
Груз, по данным ведомства, был отправлен к линии боевого соприкосновения, что наряду с одновременной поставкой средств защиты от токсичных химикатов может свидетельствовать о попытке проведения масштабных провокаций с использованием боевого психотропного отравляющего вещества.
"Следственный комитет России установит обстоятельства произошедшего, действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка", — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что СК РФ расследует обстоятельства подготовки Украиной новой масштабной провокации, которую Киев намерен устроить на подконтрольной территории, чтобы обвинить РФ в нанесении "неизбирательных ударов" по радиационно опасным объектам. По данным ведомства, для этого на Украину с территории одной из европейских стран доставили несколько контейнеров с радиоактивными веществами.
ТАСС / Пётр Ковалёв