СК начал расследование обстоятельств поставки токсичных химикатов в Краматорск

СК РФ начал расследование обстоятельств поставки в Краматорск Донецкой Народной Республики токсичных химикатов железнодорожным составом в сопровождении группы иностранцев. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

Груз, по данным ведомства, был отправлен к линии боевого соприкосновения, что наряду с одновременной поставкой средств защиты от токсичных химикатов может свидетельствовать о попытке проведения масштабных провокаций с использованием боевого психотропного отравляющего вещества.