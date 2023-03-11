ВСУ ракетным ударом убили мужчину в Донецке прямо в машине
Мэр Кулемзин сообщил о гибели мужчины в Донецке из-за обстрела со стороны ВСУ
В Куйбышевском районе Донецка погиб 34-летний мужчина в результате ракетного удара по его автомобилю со стороны ВСУ. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
"Во время обстрела Куйбышевского района под удар попал автомобиль по ул. Югославской. Погиб мужчина 1989 года рождения", — написал он в телеграм-канале.
Градоначальник добавил, что за сегодняшнее утро украинская армия трижды обстреляла территорию города. По Киевскому, Куйбышевскому и Петровскому районам выпущено 10 снарядов калибра 155 миллиметров и 3 снаряда калибра 152 миллиметра, уточнил Кулемзин.
Ранее сообщалось, что 28 февраля девочка-подросток погибла в Петровском районе Донецка в результате украинского обстрела. А 4 марта ВСУ дважды атаковали город с помощью беспилотников, пострадало два человека.
ТАСС / Владимир Гердо