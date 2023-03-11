ВСУ ракетным ударом убили мужчину в Донецке прямо в машине

В Куйбышевском районе Донецка погиб 34-летний мужчина в результате ракетного удара по его автомобилю со стороны ВСУ. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

"Во время обстрела Куйбышевского района под удар попал автомобиль по ул. Югославской. Погиб мужчина 1989 года рождения", — написал он в телеграм-канале.