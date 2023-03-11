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11 марта, 13:54

Семилетний мальчик погиб при обстреле Донецка со стороны ВСУ

<p>За сегодняшнее утро украинская армия трижды обстреляла территорию Донецка. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/kulemzin_donetsk/14349" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Алексей КулемZин</a></p>

За сегодняшнее утро украинская армия трижды обстреляла территорию Донецка. Обложка © t.me / Алексей КулемZин

Семилетний мальчик скончался в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ. Об этом рассказал мэр города Алексей Кулемзин.

"По дополнительной информации, во время обстрела Куйбышевского района получил ранение мальчик 2015 года рождения. К сожалению, по дороге в больницу мальчик скончался", — написал он в телеграм-канале и добавил, что также ранение получила женщина.

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Сегодня ранее в Куйбышевском районе Донецка погиб 34-летний мужчина в результате ракетного удара по его автомобилю со стороны ВСУ. Как сообщил мэр города Алексей Кулемзин, за сегодняшнее утро украинская армия трижды обстреляла территорию города. По Киевскому, Куйбышевскому и Петровскому районам выпущено десять снарядов калибра 155 миллиметров и три снаряда калибра 152 миллиметра, уточнил Кулемзин.

Оксана Попова
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