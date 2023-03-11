Семилетний мальчик погиб при обстреле Донецка со стороны ВСУ
За сегодняшнее утро украинская армия трижды обстреляла территорию Донецка. Обложка © t.me / Алексей КулемZин
Семилетний мальчик скончался в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ. Об этом рассказал мэр города Алексей Кулемзин.
"По дополнительной информации, во время обстрела Куйбышевского района получил ранение мальчик 2015 года рождения. К сожалению, по дороге в больницу мальчик скончался", — написал он в телеграм-канале и добавил, что также ранение получила женщина.
Сегодня ранее в Куйбышевском районе Донецка погиб 34-летний мужчина в результате ракетного удара по его автомобилю со стороны ВСУ. Как сообщил мэр города Алексей Кулемзин, за сегодняшнее утро украинская армия трижды обстреляла территорию города. По Киевскому, Куйбышевскому и Петровскому районам выпущено десять снарядов калибра 155 миллиметров и три снаряда калибра 152 миллиметра, уточнил Кулемзин.