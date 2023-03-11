Семилетний мальчик погиб при обстреле Донецка со стороны ВСУ

Семилетний мальчик скончался в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ. Об этом рассказал мэр города Алексей Кулемзин.

"По дополнительной информации, во время обстрела Куйбышевского района получил ранение мальчик 2015 года рождения. К сожалению, по дороге в больницу мальчик скончался", — написал он в телеграм-канале и добавил, что также ранение получила женщина.