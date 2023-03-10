Сотрудники Министерства труда и социальной политики Херсонщины попали под обстрел ВСУ

Под обстрел украинской армии попали работники Министерства труда и социальной политики Херсонской области, которые работали в мобильном офисе в Нижних Серогозах. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря министерства Давида Лобакина.

"Сотрудники Министерства труда и социальной политики Херсонской области попали под обстрел ВСУ. Около 14:30 прозвучало три взрыва, снаряды попали в радиусе 100 метров от места, где происходил приём граждан", — сказал он.