Сотрудники Министерства труда и социальной политики Херсонщины попали под обстрел ВСУ
Под обстрел украинской армии попали работники Министерства труда и социальной политики Херсонской области, которые работали в мобильном офисе в Нижних Серогозах. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря министерства Давида Лобакина.
"Сотрудники Министерства труда и социальной политики Херсонской области попали под обстрел ВСУ. Около 14:30 прозвучало три взрыва, снаряды попали в радиусе 100 метров от места, где происходил приём граждан", — сказал он.
Ранее Лайф сообщал, что корреспондент издания Readovka Даниил Дмитриев вместе с врачами скорой помощи попал под обстрел в Донецке. Инцидент произошёл, когда журналист готовил репортаж о работе медиков.
Getty Images / Mustafa Ciftci