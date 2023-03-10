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10 марта, 12:48

Сотрудники Министерства труда и социальной политики Херсонщины попали под обстрел ВСУ

Под обстрел украинской армии попали работники Министерства труда и социальной политики Херсонской области, которые работали в мобильном офисе в Нижних Серогозах. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря министерства Давида Лобакина.

"Сотрудники Министерства труда и социальной политики Херсонской области попали под обстрел ВСУ. Около 14:30 прозвучало три взрыва, снаряды попали в радиусе 100 метров от места, где происходил приём граждан", — сказал он.

Журналисты телеканала "Таврия" попали под обстрел ВСУ в Херсонской области

Журналисты телеканала "Таврия" попали под обстрел ВСУ в Херсонской области

Ранее Лайф сообщал, что корреспондент издания Readovka Даниил Дмитриев вместе с врачами скорой помощи попал под обстрел в Донецке. Инцидент произошёл, когда журналист готовил репортаж о работе медиков.

Обложка ©

Getty Images / Mustafa Ciftci

Оксана Попова
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