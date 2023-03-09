Журналисты телеканала "Таврия" попали под обстрел ВСУ в Херсонской области

Корреспондент телеканала "Таврия" Ольга Тетеря и оператор Владислав Владимиров попали под обстрел ВСУ в Херсонской области. Об этом сообщается в телеграм-канале СМИ.

Журналисты телеканала "Таврия" попали под обстрел в Херсонской области. Видео © Telegram / Телеканал "Таврия"

Журналисты готовили материал о работе гуманитарного центра, когда по зданию, где они работали, ударили украинские военные. К счастью, группа успела уехать с места обстрела и не получила никаких травм.

"Огонь со стороны ВСУ вёлся целенаправленно по гражданскому населению. На кадрах, которые Ольга прислала в редакцию, видно, что в здании не было военнослужащих", — отмечает телеканал.