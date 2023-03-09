Журналисты телеканала "Таврия" попали под обстрел ВСУ в Херсонской области
Журналисты телеканала "Таврия" попали под обстрел ВСУ в Херсонской области
Корреспондент телеканала "Таврия" Ольга Тетеря и оператор Владислав Владимиров попали под обстрел ВСУ в Херсонской области. Об этом сообщается в телеграм-канале СМИ.
Журналисты телеканала "Таврия" попали под обстрел в Херсонской области. Видео © Telegram / Телеканал "Таврия"
Журналисты готовили материал о работе гуманитарного центра, когда по зданию, где они работали, ударили украинские военные. К счастью, группа успела уехать с места обстрела и не получила никаких травм.
"Огонь со стороны ВСУ вёлся целенаправленно по гражданскому населению. На кадрах, которые Ольга прислала в редакцию, видно, что в здании не было военнослужащих", — отмечает телеканал.
Ранее Лайф сообщал, что корреспондент издания Readovka Даниил Дмитриев вместе с врачами скорой помощи попал под обстрел в Донецке. Инцидент произошёл, когда журналист готовил репортаж о работе медиков.
t.me / tavriya_kherson