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9 марта, 14:29

Журналисты телеканала "Таврия" попали под обстрел ВСУ в Херсонской области

Журналисты телеканала "Таврия" попали под обстрел ВСУ в Херсонской области

Корреспондент телеканала "Таврия" Ольга Тетеря и оператор Владислав Владимиров попали под обстрел ВСУ в Херсонской области. Об этом сообщается в телеграм-канале СМИ.

Журналисты телеканала "Таврия" попали под обстрел в Херсонской области. Видео © Telegram / Телеканал "Таврия"

Журналисты готовили материал о работе гуманитарного центра, когда по зданию, где они работали, ударили украинские военные. К счастью, группа успела уехать с места обстрела и не получила никаких травм.

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"Огонь со стороны ВСУ вёлся целенаправленно по гражданскому населению. На кадрах, которые Ольга прислала в редакцию, видно, что в здании не было военнослужащих", — отмечает телеканал.

Ранее Лайф сообщал, что корреспондент издания Readovka Даниил Дмитриев вместе с врачами скорой помощи попал под обстрел в Донецке. Инцидент произошёл, когда журналист готовил репортаж о работе медиков.

Обложка ©

t.me / tavriya_kherson

Никита Никонов
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