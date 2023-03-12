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Опубликовано 12 марта 2023, 14:40
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Три человека погибли и 11 ранены при ракетном ударе ВСУ по автостанции в Перевальске

Последствия обстрела в Перевальске ЛНР. Фото © t.me / Марочко Live

Последствия обстрела в Перевальске ЛНР. Фото © t.me / Марочко Live

Трое мирных граждан погибли и одиннадцать получили ранения в результате обстрела украинской армией города Перевальска ЛНР. Об этом сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

"По полученной информации, по состоянию на 16:00 в результате удара по автостанции Перевальска погибли трое и ранены 11 мирных граждан, среди которых есть дети", — уточнил он в телеграм-канале.

Марочко добавил, что ВСУ использовали ракету HIMARS шрапнельного типа GMLRS M30A1, которая запрещена к применению согласно международным документам. Огонь мог вестись из-под населённого пункта Часов Яр ДНР, который временно находится под контролем киевского режима.

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Также сегодня ВСУ обстреляли центральную часть Донецка, всего выпущено шесть ракет. Как минимум две попали в жилые дома в частном секторе.

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Татьяна Миссуми
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