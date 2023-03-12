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Регион
Опубликовано 12 марта 2023, 07:54
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ВСУ обстреляли центр Донецка шестью ракетами из РСЗО

Последствия обстрела в Донецке. Скриншот © t.me / "Новости и сводки ДНР Донецк, СВО"

Последствия обстрела в Донецке. Скриншот © t.me / "Новости и сводки ДНР Донецк, СВО"

Центральная часть Донецка была обстреляна украинскими войсками, всего выпущено шесть ракет, информация о пострадавших и разрушениях уточняется. Об этом рассказало представительство республики в СЦКК.

"После 00:00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 09:17 — населённый пункт Орловка – город Донецк (Будённовский и Калининский районы). Выпущено шесть ракет из РСЗО", — уточняется в телеграм-канале.

Горожане сообщают в соцсетях о двух столбах дыма, которые появились сразу после прилётов. Предварительно, как минимум две ракеты попали по жилым домам в частном секторе в районе проспектов Дзержинского и Ильича. Обстрел вёлся ВСУ из посёлка Орловка.

Жительницы Донбасса рассказали, как живут под обстрелами
Жительницы Донбасса рассказали, как живут под обстрелами

Накануне в Донецке ребёнок и 34-летний мужчина скончались в результате обстрела города со стороны ВСУ. У мальчика в этот день был день рождения.

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Татьяна Миссуми
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