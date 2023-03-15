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Опубликовано 15 марта 2023, 12:44

Опубликованы фото из обстрелянного украинской армией села под Белгородом

Белгородский губернатор Гладков показал фото с места обстрела села в Грайворонском городском округе

Губернатор Белгородской области показал кадры с места обстрела Новостроевки-Второй. Фото © Telegram / Настоящий Гладков

Губернатор Белгородской области показал кадры с места обстрела Новостроевки-Второй. Фото © Telegram / Настоящий Гладков

В Грайворонском городском округе Белгородской области под обстрел ВСУ попало село Новостроевка-Вторая. Об этом в телеграм-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Пострадавших, по его сведениям, нет. Но есть разрушения на территории частного домовладения.

"Выбиты окна, посечены забор и фасад. Оперативные службы и администрация округа находятся на месте и устраняют последствия обстрела", — сообщил Гладков.

ВСУ обстреляли село в Грайворонском городском округе. Фото © Telegram / Настоящий Гладков

ВСУ обстреляли село в Грайворонском городском округе. Фото © Telegram / Настоящий Гладков

Ранее в среду город Шебекино в Белгородской области тоже попал под обстрел со стороны украинских вооружённых сил. Предварительно, в результате атаки никто из местных жителей не пострадал. А минувшей ночью над самим Белгородом было сбито три ракеты. Что касается Белгородского района, то там осколки повредили несколько домовладений.

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Марина Калегина
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