Опубликованы фото из обстрелянного украинской армией села под Белгородом
Белгородский губернатор Гладков показал фото с места обстрела села в Грайворонском городском округе
Губернатор Белгородской области показал кадры с места обстрела Новостроевки-Второй. Фото © Telegram / Настоящий Гладков
В Грайворонском городском округе Белгородской области под обстрел ВСУ попало село Новостроевка-Вторая. Об этом в телеграм-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Пострадавших, по его сведениям, нет. Но есть разрушения на территории частного домовладения.
"Выбиты окна, посечены забор и фасад. Оперативные службы и администрация округа находятся на месте и устраняют последствия обстрела", — сообщил Гладков.
ВСУ обстреляли село в Грайворонском городском округе. Фото © Telegram / Настоящий Гладков
Ранее в среду город Шебекино в Белгородской области тоже попал под обстрел со стороны украинских вооружённых сил. Предварительно, в результате атаки никто из местных жителей не пострадал. А минувшей ночью над самим Белгородом было сбито три ракеты. Что касается Белгородского района, то там осколки повредили несколько домовладений.