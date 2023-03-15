Опубликованы фото из обстрелянного украинской армией села под Белгородом

В Грайворонском городском округе Белгородской области под обстрел ВСУ попало село Новостроевка-Вторая. Об этом в телеграм-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Пострадавших, по его сведениям, нет. Но есть разрушения на территории частного домовладения.

Ранее в среду город Шебекино в Белгородской области тоже попал под обстрел со стороны украинских вооружённых сил. Предварительно, в результате атаки никто из местных жителей не пострадал. А минувшей ночью над самим Белгородом было сбито три ракеты. Что касается Белгородского района, то там осколки повредили несколько домовладений.