Два мирных жителя погибли при обстреле Донецка со стороны ВСУ
Мэр Кулемзин: Два человека погибли в результате обстрела ВСУ Донецка
Два мирных жителя погибли и ещё один пострадал в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских военных, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
"В результате обстрела Петровского района со стороны украинских карателей в домах частного сектора в районе станции Мандрыкино погибли двое мирных граждан — мужчины 1944-го и 1962 года рождения. Ранения получила женщина 1993 года рождения", — написал он в своём телеграм-канале.
А в Белгородской области за четыре дня от обстрелов ВСУ повреждено более полусотни домов. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, несмотря на это, мирная жизнь в регионе продолжается.
ТАСС / Валентин Спринчак