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17 марта, 18:52

Два мирных жителя погибли при обстреле Донецка со стороны ВСУ

Мэр Кулемзин: Два человека погибли в результате обстрела ВСУ Донецка

Два мирных жителя погибли и ещё один пострадал в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских военных, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

"В результате обстрела Петровского района со стороны украинских карателей в домах частного сектора в районе станции Мандрыкино погибли двое мирных граждан — мужчины 1944-го и 1962 года рождения. Ранения получила женщина 1993 года рождения", написал он в своём телеграм-канале.

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А в Белгородской области за четыре дня от обстрелов ВСУ повреждено более полусотни домов. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, несмотря на это, мирная жизнь в регионе продолжается.

Обложка ©

ТАСС / Валентин Спринчак

Матвей Константинов
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