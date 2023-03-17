Два мирных жителя погибли при обстреле Донецка со стороны ВСУ

Два мирных жителя погибли и ещё один пострадал в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских военных, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

"В результате обстрела Петровского района со стороны украинских карателей в домах частного сектора в районе станции Мандрыкино погибли двое мирных граждан — мужчины 1944-го и 1962 года рождения. Ранения получила женщина 1993 года рождения", — написал он в своём телеграм-канале.