Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
19 марта, 13:45

СК РФ возбудил дело после убийства командира взвода ППС в Херсонской области

В Херсонской области убит командир взвода ППС, неизвестный заложил взрывное устройство в его автомобиль. Как сообщили в Следственном комитете, по факту убийства возбуждено уголовное дело.

В Херсонской области убит командир взвода ППС ОМВД Новокаховского ГО ГУ МВД. Видео © Telegram / Следком

"Следственными органами СК России по Херсонской области возбуждено уголовное дело по факту убийства командира взвода ППС ОМВД Новокаховского ГО ГУ МВД Херсонской области, совершённого общеопасным способом, а также по факту покушения на убийство его супруги — начальника штаба ОМВД Новокаховского ГО ГУ МВД Херсонской области и совершеннолетней дочери", — сказано в сообщении ведомства.

Инцидент произошёл 17 марта, под левое крыло автомобиля ВАЗ-2121 неизвестный заложил взрывное устройство, которое сдетонировало, когда командир взвода ехал со своей семьёй по посёлку Юбилейный. Сотрудник полиции скончался на месте, его супруга и дочь оказались ранены.

Специалисты осмотрели место происшествия. Сейчас виновных в убийстве полицейского и покушении на его семью ищут правоохранители.

Один из самых верных "волков" Да Винчи убит в Артёмовске вслед за правосеком-палачом

Один из самых верных "волков" Да Винчи убит в Артёмовске вслед за правосеком-палачом

Ранее Лайф писал о том, что в Куйбышевском районе Донецка погиб 34-летний мужчина в результате ракетного удара по его автомобилю со стороны ВСУ.

Обложка ©

Telegram / Следком

Илья Суриков
  • Новости
  • Происшествия
  • Херсонская область

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров