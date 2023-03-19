СК РФ возбудил дело после убийства командира взвода ППС в Херсонской области

В Херсонской области убит командир взвода ППС, неизвестный заложил взрывное устройство в его автомобиль. Как сообщили в Следственном комитете, по факту убийства возбуждено уголовное дело.

В Херсонской области убит командир взвода ППС ОМВД Новокаховского ГО ГУ МВД. Видео © Telegram / Следком

"Следственными органами СК России по Херсонской области возбуждено уголовное дело по факту убийства командира взвода ППС ОМВД Новокаховского ГО ГУ МВД Херсонской области, совершённого общеопасным способом, а также по факту покушения на убийство его супруги — начальника штаба ОМВД Новокаховского ГО ГУ МВД Херсонской области и совершеннолетней дочери", — сказано в сообщении ведомства.

Инцидент произошёл 17 марта, под левое крыло автомобиля ВАЗ-2121 неизвестный заложил взрывное устройство, которое сдетонировало, когда командир взвода ехал со своей семьёй по посёлку Юбилейный. Сотрудник полиции скончался на месте, его супруга и дочь оказались ранены.

Специалисты осмотрели место происшествия. Сейчас виновных в убийстве полицейского и покушении на его семью ищут правоохранители.