Марочко: Российские войска уничтожили подкрепление ВСУ на Северском направлении
Вооружённые силы России уничтожили колонну ВСУ, которая направлялась в Северск (ДНР). Об этом в беседе с ТАСС сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"С направления населённого пункта Рай-Александровка на марше уничтожена колонна вооружённых формирований Украины, которая направлялась в район Северска", — сказал он.
По словам Марочко, украинское командование направило это вооружение и технику вместе с личным составом на усиление позиций, чтобы сдерживать наступление ВС РФ. По предварительным данным, российские войска уничтожили батальонно-тактическую группу ВСУ. Сведения о количестве ликвидированной техники уточняются.
Ранее на Донецком направлении вблизи Марьинки штурмовые подразделения Южного военного округа уничтожили группу пехоты ВСУ. Кроме того, они ликвидировали замаскированную БМП противника в районе Авдеевки.
Shutterstock