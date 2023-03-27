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Регион
Опубликовано 27 марта 2023, 05:26
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Марочко: Российские войска уничтожили подкрепление ВСУ на Северском направлении

Вооружённые силы России уничтожили колонну ВСУ, которая направлялась в Северск (ДНР). Об этом в беседе с ТАСС сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

"С направления населённого пункта Рай-Александровка на марше уничтожена колонна вооружённых формирований Украины, которая направлялась в район Северска", — сказал он.

По словам Марочко, украинское командование направило это вооружение и технику вместе с личным составом на усиление позиций, чтобы сдерживать наступление ВС РФ. По предварительным данным, российские войска уничтожили батальонно-тактическую группу ВСУ. Сведения о количестве ликвидированной техники уточняются.

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Ранее на Донецком направлении вблизи Марьинки штурмовые подразделения Южного военного округа уничтожили группу пехоты ВСУ. Кроме того, они ликвидировали замаскированную БМП противника в районе Авдеевки.

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Евгения Колесникова
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