"Это рынок, детка!": Что в ЦУМе на самом деле выдают за люкс
Регион

Уведомления отключены

27 марта, 05:26

Марочко: Российские войска уничтожили подкрепление ВСУ на Северском направлении

Вооружённые силы России уничтожили колонну ВСУ, которая направлялась в Северск (ДНР). Об этом в беседе с ТАСС сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

"С направления населённого пункта Рай-Александровка на марше уничтожена колонна вооружённых формирований Украины, которая направлялась в район Северска", — сказал он.

По словам Марочко, украинское командование направило это вооружение и технику вместе с личным составом на усиление позиций, чтобы сдерживать наступление ВС РФ. По предварительным данным, российские войска уничтожили батальонно-тактическую группу ВСУ. Сведения о количестве ликвидированной техники уточняются.

Российские истребители сбили в ДНР украинский вертолёт Ми-8

Российские истребители сбили в ДНР украинский вертолёт Ми-8

Ранее на Донецком направлении вблизи Марьинки штурмовые подразделения Южного военного округа уничтожили группу пехоты ВСУ. Кроме того, они ликвидировали замаскированную БМП противника в районе Авдеевки.

Обложка ©

Shutterstock

Светлана Оперук
  • Новости
  • Специальная военная операция на Украине
  • ВСУ
  • ВС РФ
  • ДНР

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров