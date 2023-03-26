На Донецком направлении вблизи Марьинки уничтожена группа пехоты ВСУ

На Донецком направлении вблизи Марьинки штурмовые подразделения соединения Южного военного округа уничтожили группу пехоты ВСУ численностью до десяти человек. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки "Юг" Иван Бигма.

"Также огнём артиллерии были подавлены две миномётные позиции на окраине населённого пункта Георгиевка", — добавил он.

Бигма также отметил, что в районе Авдеевки была найдена замаскированная боевая машина пехоты Вооружённых сил Украины на огневой позиции. В результате российские военные её ликвидировали.

"Огнём расчёта батареи 152-миллиметровых гаубиц "Мста-Б" артиллерийской бригады Южного военного округа боевая машина противника была уничтожена", — подчеркнул он.