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Опубликовано 26 марта 2023, 13:30
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ВС РФ ликвидировали пять украинских ДРГ и пресекли переброску резервов

Группировка "Запад" ликвидировала пять украинских ДРГ на Купянском направлении

Российские военные группировки "Запад" за минувшие сутки обнаружили и ликвидировали пять украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) на Купянском направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский.

Заявление начальника пресс-центра группировки "Запад" Сергея Зыбинского. Видео © Telegram / Минобороны России

"В течение дня на Купянском направлении группировка войск "Запад" вскрыла и уничтожила пять ДРГ противника из состава 14-й и 92-й мехбригад, а также не допустила переброску резервов в районе населённого пункта Стельмаховка", — приводит пресс-служба Минобороны РФ слова Зыбинского.

В ходе боя в районе населённых пунктов Петропавловка, Ревучее также были уничтожены две самоходные артиллерийские установки "Краб" польского производства, а вблизи села Прилипка была ликвидирована гаубица Д-20. Кроме того, противник лишился миномётного расчёта в районе Ольшан. Вместе с тем ВС РФ за минувшие сутки сорвали три ротации подразделений украинской армии на передовых позициях в районе населённых пунктов Кисловка, Сеньково и Стельмаховка.

Вдобавок, как сообщил Зыбинский, у посёлка Нижняя Дуванка расчётом ЗРК "Тор" был сбит украинский беспилотник "Фурия".

Российские военные за сутки ликвидировали свыше 70 бойцов ВСУ на Купянском направлении
Российские военные за сутки ликвидировали свыше 70 бойцов ВСУ на Купянском направлении

Ранее сообщалось, что ВС России за прошедшие сутки уничтожили свыше 200 украинских военных и три гаубицы на Донецком направлении. Вместе с тем российские войска ликвидировали склад боеприпасов 56-й мотопехотной бригады ВСУ в районе Краматорска ДНР.

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VК / Минобороны России

Наталья Исакова
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