Российские военные группировки "Запад" за минувшие сутки обнаружили и ликвидировали пять украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) на Купянском направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский.

Заявление начальника пресс-центра группировки "Запад" Сергея Зыбинского. Видео © Telegram / Минобороны России

"В течение дня на Купянском направлении группировка войск "Запад" вскрыла и уничтожила пять ДРГ противника из состава 14-й и 92-й мехбригад, а также не допустила переброску резервов в районе населённого пункта Стельмаховка", — приводит пресс-служба Минобороны РФ слова Зыбинского.

В ходе боя в районе населённых пунктов Петропавловка, Ревучее также были уничтожены две самоходные артиллерийские установки "Краб" польского производства, а вблизи села Прилипка была ликвидирована гаубица Д-20. Кроме того, противник лишился миномётного расчёта в районе Ольшан. Вместе с тем ВС РФ за минувшие сутки сорвали три ротации подразделений украинской армии на передовых позициях в районе населённых пунктов Кисловка, Сеньково и Стельмаховка.

Вдобавок, как сообщил Зыбинский, у посёлка Нижняя Дуванка расчётом ЗРК "Тор" был сбит украинский беспилотник "Фурия".