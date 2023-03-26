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Опубликовано 26 марта 2023, 11:33

ВС России уничтожили свыше 200 украинских военных и три гаубицы на Донецком направлении

Вооружённые силы России уничтожили на Донецком направлении сотни украинских солдат в ходе спецоперации. ВСУ также потеряли военную технику, сообщил во время брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Донецком направлении в результате активных действий подразделений Южной группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии за сутки уничтожено более 200 украинских военнослужащих", — доложил он.

Вместе с тем наши военнослужащие уничтожили РСЗО "Град", самоходную артиллерийскую установку "Краб" польского производства, по две гаубицы "Мста-Б", Д-30, а также два пикапа, девять боевых бронированных машин и две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы от США N/TPQ-50. А ещё ВС РФ ликвидировали склад боеприпасов 56-й мотопехотной бригады ВСУ в районе Краматорска ДНР.

ВСУ потеряли на Южно-Донецком и Запорожском направлениях около 70 военных
ВСУ потеряли на Южно-Донецком и Запорожском направлениях около 70 военных

Накануне российские военные уничтожили более 155 украинских бойцов на Донецком направлении. ВС РФ также ликвидировали три боевые бронированные машины.

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ТАСС / Станислав Красильников

Евгения Колесникова
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