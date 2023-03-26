ВС России уничтожили свыше 200 украинских военных и три гаубицы на Донецком направлении
Вооружённые силы России уничтожили на Донецком направлении сотни украинских солдат в ходе спецоперации. ВСУ также потеряли военную технику, сообщил во время брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"На Донецком направлении в результате активных действий подразделений Южной группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии за сутки уничтожено более 200 украинских военнослужащих", — доложил он.
Вместе с тем наши военнослужащие уничтожили РСЗО "Град", самоходную артиллерийскую установку "Краб" польского производства, по две гаубицы "Мста-Б", Д-30, а также два пикапа, девять боевых бронированных машин и две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы от США N/TPQ-50. А ещё ВС РФ ликвидировали склад боеприпасов 56-й мотопехотной бригады ВСУ в районе Краматорска ДНР.
Накануне российские военные уничтожили более 155 украинских бойцов на Донецком направлении. ВС РФ также ликвидировали три боевые бронированные машины.
ТАСС / Станислав Красильников