ВС России уничтожили свыше 200 украинских военных и три гаубицы на Донецком направлении

Вооружённые силы России уничтожили на Донецком направлении сотни украинских солдат в ходе спецоперации. ВСУ также потеряли военную технику, сообщил во время брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Донецком направлении в результате активных действий подразделений Южной группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии за сутки уничтожено более 200 украинских военнослужащих", — доложил он.

Вместе с тем наши военнослужащие уничтожили РСЗО "Град", самоходную артиллерийскую установку "Краб" польского производства, по две гаубицы "Мста-Б", Д-30, а также два пикапа, девять боевых бронированных машин и две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы от США N/TPQ-50. А ещё ВС РФ ликвидировали склад боеприпасов 56-й мотопехотной бригады ВСУ в районе Краматорска ДНР.