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Опубликовано 25 марта 2023, 11:37

ВСУ потеряли на Южно-Донецком и Запорожском направлениях около 70 военных

Около 70 украинских военнослужащих было уничтожено за минувшие сутки на Южно-Донецком и Запорожском направлениях, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Ударами авиации и огнём артиллерии группировки войск "Восток" было нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населённых пунктов Угледар и Новомихайловка Донецкой Народной Республики", — сказал он в ходе брифинга.

Среди других потерь противника на этих двух направлениях Конашенков перечислил три автомобиля и гаубицу Д-30.

Российские войска уничтожили до 55 бойцов ВСУ на Купянском направлении
Российские войска уничтожили до 55 бойцов ВСУ на Купянском направлении

Ранее Лайф сообщал, что российские военные уничтожили более 155 украинских бойцов на Донецком направлении. Вместе с тем бойцы ВС РФ ликвидировали три боевые бронированные машины, пять автомобилей и гаубицу Д-30 противника.

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VК / Минобороны России

Наталья Исакова
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