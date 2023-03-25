ВСУ потеряли на Южно-Донецком и Запорожском направлениях около 70 военных
Около 70 украинских военнослужащих было уничтожено за минувшие сутки на Южно-Донецком и Запорожском направлениях, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"Ударами авиации и огнём артиллерии группировки войск "Восток" было нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населённых пунктов Угледар и Новомихайловка Донецкой Народной Республики", — сказал он в ходе брифинга.
Среди других потерь противника на этих двух направлениях Конашенков перечислил три автомобиля и гаубицу Д-30.
Ранее Лайф сообщал, что российские военные уничтожили более 155 украинских бойцов на Донецком направлении. Вместе с тем бойцы ВС РФ ликвидировали три боевые бронированные машины, пять автомобилей и гаубицу Д-30 противника.
VК / Минобороны России