ВСУ потеряли на Южно-Донецком и Запорожском направлениях около 70 военных

Около 70 украинских военнослужащих было уничтожено за минувшие сутки на Южно-Донецком и Запорожском направлениях, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Ударами авиации и огнём артиллерии группировки войск "Восток" было нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населённых пунктов Угледар и Новомихайловка Донецкой Народной Республики", — сказал он в ходе брифинга.

Среди других потерь противника на этих двух направлениях Конашенков перечислил три автомобиля и гаубицу Д-30.