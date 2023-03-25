ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 25 марта 2023, 11:27
3044

Российские военные уничтожили более 155 украинских бойцов на Донецком направлении

Вооружённые силы Украины потеряли на Донецком направлении живую силу и военную технику. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Донецком направлении в ходе активных действий подразделений и огня артиллерии Южной группировки войск уничтожено более 155 украинских военнослужащих", — сказал он.

Вместе с тем российские военные уничтожили три боевые бронированные машины, пять автомобилей и гаубицу Д-30 противника.

Украинская армия терпит крах на Краснолиманском направлении
Украинская армия терпит крах на Краснолиманском направлении

Ранее российские военные уничтожили ангар с беспилотниками ВСУ в Одесской области. По словам Конашенкова, это произошло в районе населённого пункта Сухой Лиман.

BannerImage

ТАСС / Станислав Красильников

Евгения Колесникова
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Игорь Конашенков
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar