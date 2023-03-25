Российские военные уничтожили более 155 украинских бойцов на Донецком направлении

Вооружённые силы Украины потеряли на Донецком направлении живую силу и военную технику. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Донецком направлении в ходе активных действий подразделений и огня артиллерии Южной группировки войск уничтожено более 155 украинских военнослужащих", — сказал он.

Вместе с тем российские военные уничтожили три боевые бронированные машины, пять автомобилей и гаубицу Д-30 противника.