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25 марта, 11:27

Российские военные уничтожили более 155 украинских бойцов на Донецком направлении

Вооружённые силы Украины потеряли на Донецком направлении живую силу и военную технику. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Донецком направлении в ходе активных действий подразделений и огня артиллерии Южной группировки войск уничтожено более 155 украинских военнослужащих", — сказал он.

Вместе с тем российские военные уничтожили три боевые бронированные машины, пять автомобилей и гаубицу Д-30 противника.

Украинская армия терпит крах на Краснолиманском направлении

Украинская армия терпит крах на Краснолиманском направлении

Ранее российские военные уничтожили ангар с беспилотниками ВСУ в Одесской области. По словам Конашенкова, это произошло в районе населённого пункта Сухой Лиман.

Обложка ©

ТАСС / Станислав Красильников

Светлана Оперук
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