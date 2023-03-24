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Опубликовано 24 марта 2023, 11:49
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Украинская армия терпит крах на Краснолиманском направлении

Генерал-лейтенант Конашенков: До 125 украинских военнослужащих уничтожены на Краснолиманском направлении

До 125 украинских военнослужащих были уничтожены на Краснолиманском направлении за сутки. Такие данные на брифинге в пятницу озвучил официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков.

Среди потерь противника он перечислил три боевые бронированные машины, а также одну боевую РСЗО "Град".

"На Краснолиманском направлении ударами авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем группировки войск "Центр" поражены подразделения противника в районах населённых пунктов Невское (ЛНР), Ямполовка и Григоровка (ДНР)", — уточнил он.

Минобороны сообщило об огромных потерях личного состава ВСУ на одном из направлений
Минобороны сообщило об огромных потерях личного состава ВСУ на одном из направлений

Накануне более 80 украинских военнослужащих было ликвидировано на Краснолиманском направлении. Там помимо живой силы противник также потерял два бронеавтомобиля, три пикапа и гаубицу Д-30.

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Getty Images / Scott Peterson

Марина Калегина
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