Украинская армия терпит крах на Краснолиманском направлении
Генерал-лейтенант Конашенков: До 125 украинских военнослужащих уничтожены на Краснолиманском направлении
До 125 украинских военнослужащих были уничтожены на Краснолиманском направлении за сутки. Такие данные на брифинге в пятницу озвучил официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков.
Среди потерь противника он перечислил три боевые бронированные машины, а также одну боевую РСЗО "Град".
"На Краснолиманском направлении ударами авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем группировки войск "Центр" поражены подразделения противника в районах населённых пунктов Невское (ЛНР), Ямполовка и Григоровка (ДНР)", — уточнил он.
Накануне более 80 украинских военнослужащих было ликвидировано на Краснолиманском направлении. Там помимо живой силы противник также потерял два бронеавтомобиля, три пикапа и гаубицу Д-30.
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