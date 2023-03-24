Украинская армия терпит крах на Краснолиманском направлении

До 125 украинских военнослужащих были уничтожены на Краснолиманском направлении за сутки. Такие данные на брифинге в пятницу озвучил официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков.

Среди потерь противника он перечислил три боевые бронированные машины, а также одну боевую РСЗО "Град".

"На Краснолиманском направлении ударами авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем группировки войск "Центр" поражены подразделения противника в районах населённых пунктов Невское (ЛНР), Ямполовка и Григоровка (ДНР)", — уточнил он.