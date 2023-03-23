ВС РФ уничтожили более 80 украинских военнослужащих на Краснолиманском направлении

Вооружённые силы РФ уничтожили более 80 украинских военнослужащих за сутки на Краснолиманском направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его данным, благодаря активными действиями группировки войск "Центр", работе штурмовой и армейской авиации, а также артиллерии, противник помимо живой силы также потерял два бронеавтомобиля, три пикапа и гаубицу Д-30. Удары по ВСУ были нанесены в районах Червоной Дибровы (ЛНР), Ямполовки и Тернов (ДНР).