Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
23 марта, 12:36

ВС РФ уничтожили более 80 украинских военнослужащих на Краснолиманском направлении

Вооружённые силы РФ уничтожили более 80 украинских военнослужащих за сутки на Краснолиманском направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его данным, благодаря активными действиями группировки войск "Центр", работе штурмовой и армейской авиации, а также артиллерии противник, помимо живой силы, также потерял два бронеавтомобиля, три пикапа и гаубицу Д-30. Удары по ВСУ были нанесены в районах Червоной Дибровы (ЛНР), Ямполовки и Тернов (ДНР).

Шойгу заявил, что 90% экипажей оперативно-тактической авиации получили боевой опыт в ходе СВО

Шойгу заявил, что 90% экипажей оперативно-тактической авиации получили боевой опыт в ходе СВО

А самым смертоносным для ВСУ направлением остаётся Донецкое. Там за последние сутки ВС РФ уничтожили более 250 украинских военнослужащих.

Обложка ©

ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Специальная военная операция на Украине
  • ВС РФ
  • Министерство Обороны РФ

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров