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Опубликовано 22 марта 2023, 11:04

Шойгу заявил, что 90% экипажей оперативно-тактической авиации получили боевой опыт в ходе СВО

До 90% экипажей российской оперативно-тактической авиации получили боевой опыт в ходе специальной военной операции. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

"В ходе специальной операции боевой опыт получили до 90% экипажей оперативно-тактической и армейской авиации, 60% — стратегической и дальней авиации, 85% личного состава комплексов с беспилотными летательными аппаратами", — рассказал министр на заседании коллегии военного ведомства.

Он также напомнил, что на прошлом заседании коллегии президент РФ Владимир Путин отметил важную роль этого вида вооружённых сил в СВО.

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Напомним, что всего с начала проведения специальной военной операции ВС РФ уничтожили более 400 самолётов, более 220 вертолётов и более 3,5 тысячи беспилотников противника.

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