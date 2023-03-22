Шойгу заявил, что 90% экипажей оперативно-тактической авиации получили боевой опыт в ходе СВО

До 90% экипажей российской оперативно-тактической авиации получили боевой опыт в ходе специальной военной операции. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

"В ходе специальной операции боевой опыт получили до 90% экипажей оперативно-тактической и армейской авиации, 60% — стратегической и дальней авиации, 85% личного состава комплексов с беспилотными летательными аппаратами", — рассказал министр на заседании коллегии военного ведомства.

Он также напомнил, что на прошлом заседании коллегии президент РФ Владимир Путин отметил важную роль этого вида вооружённых сил в СВО.