Шойгу заявил, что 90% экипажей оперативно-тактической авиации получили боевой опыт в ходе СВО
До 90% экипажей российской оперативно-тактической авиации получили боевой опыт в ходе специальной военной операции. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.
"В ходе специальной операции боевой опыт получили до 90% экипажей оперативно-тактической и армейской авиации, 60% — стратегической и дальней авиации, 85% личного состава комплексов с беспилотными летательными аппаратами", — рассказал министр на заседании коллегии военного ведомства.
Он также напомнил, что на прошлом заседании коллегии президент РФ Владимир Путин отметил важную роль этого вида вооружённых сил в СВО.
Напомним, что всего с начала проведения специальной военной операции ВС РФ уничтожили более 400 самолётов, более 220 вертолётов и более 3,5 тысячи беспилотников противника.