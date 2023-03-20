Российские истребители сбили украинский вертолёт Ми-8 в Харьковской области
Российская истребительная авиация за минувшие сутки сбила украинский вертолёт Ми-8 в Харьковской области. Об этом во время брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"Истребительной авиацией ВКС России в районе населённого пункта Колесниковка Харьковской области сбит вертолёт Ми-8 Воздушных сил Украины", — подчеркнул представитель ведомства.
Ранее же Лайф рассказывал, как российская авиация сбила украинский вертолёт Ми-8 неподалёку от города Купянска.
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