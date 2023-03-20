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Опубликовано 20 марта 2023, 12:56
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Российские истребители сбили украинский вертолёт Ми-8 в Харьковской области

Российская истребительная авиация за минувшие сутки сбила украинский вертолёт Ми-8 в Харьковской области. Об этом во время брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Истребительной авиацией ВКС России в районе населённого пункта Колесниковка Харьковской области сбит вертолёт Ми-8 Воздушных сил Украины", — подчеркнул представитель ведомства.

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Ранее же Лайф рассказывал, как российская авиация сбила украинский вертолёт Ми-8 неподалёку от города Купянска.

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Артур Белкин
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