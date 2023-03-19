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19 марта, 12:33

Российская авиация сбила украинский вертолёт Ми-8 под Купянском

Истребители российских войск сбили украинский вертолёт Ми-8 в районе города Купянска, сообщил в ходе брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Истребительной авиацией в районе города Купянска Харьковской области сбит вертолёт Ми-8 Воздушных сил Украины", — заметил он.

Более 50 военных ВСУ уничтожила Армия России на Южно-Донецком и Запорожском направлениях

Более 50 военных ВСУ уничтожила Армия России на Южно-Донецком и Запорожском направлениях

Ранее Лайф рассказывал, что ВС РФ уничтожили более 90 бойцов ВСУ на Краснолиманском направлении за минувшие сутки. Достичь этого удалось благодаря ударам артиллерии и тяжёлых огнемётных систем группировки "Центр".

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Артур Белкин
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