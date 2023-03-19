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Опубликовано 19 марта 2023, 11:46

ВС РФ уничтожили более 90 украинских военных на Краснолиманском направлении

Российские военные за прошедшие сутки уничтожили более 90 бойцов ВСУ на Краснолиманском направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Он отметил, что таких успехов удалось достичь благодаря ударам артиллерии и тяжёлых огнемётных систем группировки "Центр".

"Нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населённых пунктов Невское, Белогоровка Луганской Народной Республики, Ямполовка и Григоровка Донецкой Народной Республики", — отметил Конашенков.

Он добавил, что противник лишился трёх бронированных машин, трёх автомобилей, самоходной гаубицы "Гвоздика", а также гаубиц Д-20 и Д-30.

Российская разведка с воздуха нашла группу бойцов ВСУ и уничтожила
Российская разведка с воздуха нашла группу бойцов ВСУ и уничтожила

Ранее Лайф рассказывал, что ВС РФ сорвали попытки ВСУ перебросить резервы на Купянском направлении. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки "Запад" полковник Сергей Зыбинский.

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ТАСС / Рубцов Андрей

Варвара Романова
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