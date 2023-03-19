ВС РФ уничтожили более 90 украинских военных на Краснолиманском направлении

Российские военные за прошедшие сутки уничтожили более 90 бойцов ВСУ на Краснолиманском направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Он отметил, что таких успехов удалось достичь благодаря ударам артиллерии и тяжёлых огнемётных систем группировки "Центр".

"Нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населённых пунктов Невское, Белогоровка Луганской Народной Республики, Ямполовка и Григоровка Донецкой Народной Республики", — отметил Конашенков.

Он добавил, что противник лишился трёх бронированных машин, трёх автомобилей, самоходной гаубицы "Гвоздика", а также гаубиц Д-20 и Д-30.