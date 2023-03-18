Российская разведка с воздуха нашла группу бойцов ВСУ и уничтожила

Российские военные успешно продвинулись на Авдеевском направлении, уничтожив огневые точки противника, а на Марьинском маршруте был нанесён удар по группе украинских бойцов. С таким заявлением выступил начальник пресс-центра группировки "Юг", видео публикует Минобороны РФ.

"На Авдеевском направлении военнослужащими подразделений спецназначения 1-го Донецкого армейского корпуса были обнаружены две долговременные огневые точки противника, расчёт противотанкового ракетного комплекса последовательно уничтожил обе выявленные цели, тем самым обеспечив продвижение штурмового подразделения", — уточнил он.

Обнаружить группу военнослужащих ВСУ на Марьинском направлении удалось с помощью воздушной разведки расчётом подразделения беспилотника "Орлан-10" в ударном исполнении. По бойцам были нанесены удары осколочно-фугасными снарядами с БПЛА, группа была остановлена, а после уничтожена огнём артиллерии.