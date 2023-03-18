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Опубликовано 18 марта 2023, 13:38
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Российская разведка с воздуха нашла группу бойцов ВСУ и уничтожила

ВС РФ нанесли удар по скоплению сил ВСУ на Марьинском направлении

Российские военные успешно продвинулись на Авдеевском направлении, уничтожив огневые точки противника, а на Марьинском маршруте был нанесён удар по группе украинских бойцов. С таким заявлением выступил начальник пресс-центра группировки "Юг", видео публикует Минобороны РФ.

"На Авдеевском направлении военнослужащими подразделений спецназначения 1-го Донецкого армейского корпуса были обнаружены две долговременные огневые точки противника, расчёт противотанкового ракетного комплекса последовательно уничтожил обе выявленные цели, тем самым обеспечив продвижение штурмового подразделения", уточнил он.

Обнаружить группу военнослужащих ВСУ на Марьинском направлении удалось с помощью воздушной разведки расчётом подразделения беспилотника "Орлан-10" в ударном исполнении. По бойцам были нанесены удары осколочно-фугасными снарядами с БПЛА, группа была остановлена, а после уничтожена огнём артиллерии.

Минобороны отчиталось об уничтожении более 60 солдат ВСУ на Купянском направлении
Минобороны отчиталось об уничтожении более 60 солдат ВСУ на Купянском направлении

Ранее сообщалось, что российские военные уничтожили до 120 бойцов ВСУ и две боевые машины РСЗО "Ураган" в ходе наступления на Донецком направлении.

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ТАСС / Станислав Красильников

Татьяна Миссуми
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