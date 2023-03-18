ВСУ потеряли ещё 120 бойцов и две установки "Ураган" на Донецком направлении

Российские военные уничтожили до 120 бойцов ВСУ и две боевые машины РСЗО "Ураган" в ходе наступления на Донецком направлении. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Донецком направлении в результате активных действий подразделений Южной группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии за сутки уничтожено до 120 украинских военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 2 автомобиля, 2 боевые машины РСЗО "Ураган", а также гаубица Д-30", — уточнил он.