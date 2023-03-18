ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 18 марта 2023, 12:03

ВСУ потеряли ещё 120 бойцов и две установки "Ураган" на Донецком направлении

Российские военные уничтожили до 120 бойцов ВСУ и две боевые машины РСЗО "Ураган" в ходе наступления на Донецком направлении. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Донецком направлении в результате активных действий подразделений Южной группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии за сутки уничтожено до 120 украинских военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 2 автомобиля, 2 боевые машины РСЗО "Ураган", а также гаубица Д-30", уточнил он.

Российская армия уничтожила РЛС ВСУ производства США
Российская армия уничтожила РЛС ВСУ производства США

Также сообщалось, что бойцы "Центра" в ходе спецоперации на Украине нанесли огневое поражение подразделениям ВСУ, в результате чего противник лишился более сотни солдат и двух боевых бронированных машин, а также самоходной гаубицы "Гвоздика".

BannerImage

Getty Images / John Moore

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Минобороны РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar