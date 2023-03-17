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Опубликовано 17 марта 2023, 11:30

Российская армия уничтожила РЛС ВСУ производства США

Минобороны: ВС России уничтожили две радиолокационные станции ВСУ

ВС России уничтожили в Харьковской области и ДНР две радиолокационные станции ВСУ, одна из которых была произведена в США, сообщил в ходе очередного брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе населённого пункта Мирное Харьковской области вскрыта позиция и уничтожена украинская радиолокационная станция обнаружения низколетящих воздушных целей 36Д6. Кроме того, в районе населённого пункта Редкодуб Донецкой Народной Республики уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36", — сказал он.

Кроме того, за сутки российские авиация, артиллерия и ракетные войска нанесли поражение 82 подразделениям артиллерии ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 112 районах.

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Аналитик сообщил о потере Украиной вооружений на 150–200 миллиардов долларов

А на Краснолиманском направлении ВС России уничтожили более 70 украинских военнослужащих. Противник потерял боевую машину пехоты, боевую бронированную машину, три пикапа, автомобиль и гаубицу Д-30.

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Getty Images / Omar Marques

Матвей Константинов
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