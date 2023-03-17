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Опубликовано 17 марта 2023, 11:16

ВС России уничтожили более 70 украинских военнослужащих на Краснолиманском направлении

Группировка "Центр" ВС России уничтожила более 70 украинских военных на Краснолиманском направлении, сообщил в ходе очередного брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Краснолиманском направлении в ходе активных действий подразделений группировки войск "Центр", ударов авиации и огня артиллерии нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населённых пунктов Терны и Ямполовка Донецкой Народной Республики", — сказал он.

За сутки противник потерял боевую машину пехоты, боевую бронированную машину, три пикапа, автомобиль и гаубицу Д-30.

Аналитик сообщил о потере Украиной вооружений на 150–200 миллиардов долларов
Аналитик сообщил о потере Украиной вооружений на 150–200 миллиардов долларов

А на Южно-Донецком и Запорожском направлениях ВСУ за сутки потеряли до 65 военнослужащих. Помимо этого, украинская армия лишилась двух боевых бронированных машин, двух пикапов, трёх автомобилей и двух гаубиц Д-20.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Матвей Константинов
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