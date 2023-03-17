ВСУ потеряли за сутки на Южно-Донецком и Запорожском направлениях до 65 военных

Украинская армия лишилась около 65 солдат за сутки на Южно-Донецком и Запорожском направлениях. Как заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, их поразили ударами авиации и огнём артиллерии группировки войск "Восток".

"Общие потери противника на данных направлениях составили до 65 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, три автомобиля и две гаубицы Д-20", — сказал он на брифинге.