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17 марта, 11:11

ВСУ потеряли за сутки на Южно-Донецком и Запорожском направлениях до 65 военных

Украинская армия лишилась около 65 солдат за сутки на Южно-Донецком и Запорожском направлениях. Как заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, их поразили ударами авиации и огнём артиллерии группировки войск "Восток".

"Общие потери противника на данных направлениях составили до 65 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, три автомобиля и две гаубицы Д-20", — сказал он на брифинге.

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Ранее Лайф писал, что более сотни украинских военных уничтожено за последние сутки бойцами группировки ВС РФ "Центр", которая наступает на Краснолиманском направлении. Кроме того, под удар попала техника противника. Таким образом, ВСУ лишились двух боевых пехотных машин, двух бронемашин, артиллерийской установки "Акация" и гаубицы Д-30.

Обложка ©

Getty Images / Metin Aktas

Оксана Попова
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