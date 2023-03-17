Аналитик сообщил о потере Украиной вооружений на 150–200 миллиардов долларов
Военный аналитик Михайлов: ВСУ потеряли оружия на 150–200 миллиардов долларов
Потери оружия украинской армии за весь период спецоперации оцениваются миллиардами долларов. По оценке военного аналитика, руководителя Бюро военно-политического анализа Александра Михайлова, ВСУ лишились техники и вооружения на 150–200 миллиардов долларов. Мнение он высказал в беседе с Ura.ru.
"Учитывая вложения ещё Советского Союза и его партнёров в создание и покупку тех вооружений, можно примерно такую сумму выделять. Я бы сказал, что это около 150–200 миллиардов долларов, в которые теоретически вошла стоимость всей утилизированной за 13 месяцев военной техники Вооружёнными силами Украины", — сказал он.
Вместе с этим он также напомнил, что основную часть ликвидированной техники составляют запасы времён СССР, которые многие страны отдают Киеву. Потери такого рода вооружения никто не считает, убеждён Михайлов. По его словам, в данном случае речь идёт как минимум о 400 танков, десятках боевых самолётов, тысячах бронемашин и лёгкой бронетехники.
Ранее в США озвучили огромное число потерь украинской армии с начала конфликта. По оценкам американских чиновников, более ста тысяч солдат потеряли ВСУ на поле боя, а основной части военных Киев лишился в Артёмовске. В этой связи сейчас США приступили к ускоренной переброске техники на Украину, а также к тренировке солдат ВСУ.
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