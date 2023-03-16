Раскрыты данные об огромных потерях ВСУ на Донецком направлении
Генерал-лейтенант Конашенков: До 275 военных ВСУ были уничтожены на Донецком направлении за сутки
Подразделения Южной группировки войск за минувшие сутки уничтожили до 275 украинских военных на Донецком направлении. Такие данные озвучил на брифинге в четверг официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков.
"Уничтожено до 275 украинских военнослужащих, два танка, две боевые бронированные машины, два пикапа, боевая машина РСЗО "Ураган", гаубица Д-20, самоходная гаубица "Гвоздика", а также самоходная артиллерийская установка М109 Paladin американского производства", — перечислил генерал-лейтенант.
Getty Images / Diego Herrera Carcedo