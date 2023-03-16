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Регион
Опубликовано 16 марта 2023, 11:31
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Раскрыты данные об огромных потерях ВСУ на Донецком направлении

Генерал-лейтенант Конашенков: До 275 военных ВСУ были уничтожены на Донецком направлении за сутки

Подразделения Южной группировки войск за минувшие сутки уничтожили до 275 украинских военных на Донецком направлении. Такие данные озвучил на брифинге в четверг официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков.

"Уничтожено до 275 украинских военнослужащих, два танка, две боевые бронированные машины, два пикапа, боевая машина РСЗО "Ураган", гаубица Д-20, самоходная гаубица "Гвоздика", а также самоходная артиллерийская установка М109 Paladin американского производства", перечислил генерал-лейтенант.

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Ранее же Лайф рассказывал, что российские военные за сутки уничтожили более 235 украинских военных на Краснолиманском направлении. А на Донецком направлении на днях было уничтожено до 160 бойцов ВСУ.

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Getty Images / Diego Herrera Carcedo

Марина Калегина
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