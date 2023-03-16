Бойцы "Центра" уничтожили более 100 украинских военных на Краснолиманском направлении

Более сотни украинских военных уничтожено за последние сутки бойцами группировки ВС РФ "Центр", которая наступает на Краснолиманском направлении. Об этом в ходе брифинга доложил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Краснолиманском направлении огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем группировки войск (сил) "Центр" поражены подразделения противника", — заявил Конашенков.

По словам представителя оборонного ведомства, российские войска нанесли поражение живой силе, уничтожив более 100 бойцов ВСУ. Кроме того, под удар попала техника противника. Таким образом, ВСУ лишились двух боевых пехотных машин, двух бронемашин, артиллерийской установки "Акация" и гаубицы Д-30.