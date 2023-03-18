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18 марта, 11:59

Бойцы "Центра" уничтожили более 100 солдат ВСУ на Краснолиманском направлении

Бойцы "Центра" в ходе спецоперации на Украине нанесли огневое поражение подразделениям ВСУ, в результате чего противник лишился более сотни солдат и двух боевых бронированных машин, а также самоходной гаубицы "Гвоздика". Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Краснолиманском направлении ударами оперативно-тактической авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем группировки войск "Центр" поражены подразделения ВСУ в районах населённых пунктов Невское, Червоная Диброва ЛНР, Ямполовка и Григоровка ДНР", — сказал Конашенков на брифинге.

Противник также потерял более сотни военнослужащих, две боевые бронированные машины, а также самоходную гаубицу "Гвоздика".

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Ранее Лайф писал, что российские военные в ходе специальной военной операции уничтожили до 25 военных и самоходную артиллерийскую установку "Акация" под Херсоном. На данном направлении у противника есть и другие потери.

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VK / Минобороны России

Оксана Попова
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