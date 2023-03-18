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Опубликовано 18 марта 2023, 11:59

Бойцы "Центра" уничтожили более 100 солдат ВСУ на Краснолиманском направлении

Бойцы "Центра" в ходе спецоперации на Украине нанесли огневое поражение подразделениям ВСУ, в результате чего противник лишился более сотни солдат и двух боевых бронированных машин, а также самоходной гаубицы "Гвоздика". Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Краснолиманском направлении ударами оперативно-тактической авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем группировки войск "Центр" поражены подразделения ВСУ в районах населённых пунктов Невское, Червоная Диброва ЛНР, Ямполовка и Григоровка ДНР", — сказал Конашенков на брифинге.

Противник также потерял более сотни военнослужащих, две боевые бронированные машины, а также самоходную гаубицу "Гвоздика".

Ещё 135 украинских военных погибло на одном из самых смертоносных направлений СВО
Ещё 135 украинских военных погибло на одном из самых смертоносных направлений СВО

Ранее Лайф писал, что российские военные в ходе специальной военной операции уничтожили до 25 военных и самоходную артиллерийскую установку "Акация" под Херсоном. На данном направлении у противника есть и другие потери.

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VK / Минобороны России

Оксана Попова
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