Бойцы "Центра" уничтожили более 100 солдат ВСУ на Краснолиманском направлении

Бойцы "Центра" в ходе спецоперации на Украине нанесли огневое поражение подразделениям ВСУ, в результате чего противник лишился более сотни солдат и двух боевых бронированных машин, а также самоходной гаубицы "Гвоздика". Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Краснолиманском направлении ударами оперативно-тактической авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем группировки войск "Центр" поражены подразделения ВСУ в районах населённых пунктов Невское, Червоная Диброва ЛНР, Ямполовка и Григоровка ДНР", — сказал Конашенков на брифинге.

Противник также потерял более сотни военнослужащих, две боевые бронированные машины, а также самоходную гаубицу "Гвоздика".