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Опубликовано 17 марта 2023, 11:10

ВСУ теряют технику и личный состав под Херсоном

Генерал-лейтенант Конашенков сообщил об уничтожении до 25 военных и САУ "Акация" ВСУ на Херсонском направлении

Российские военные в ходе специальной военной операции уничтожили до 25 военных и самоходную артиллерийскую установку "Акация" под Херсоном. О таких результатах доложил на брифинге в пятницу официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков.

По его словам, на данном направлении у противника есть и другие потери.

"На Херсонском направлении в ходе огневого поражения уничтожено до 25 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, десять автомобилей, боевая машина РСЗО "Град" и самоходная артиллерийская установка "Акация", — перечислил представитель военного ведомства.

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ВС РФ уничтожили более 65 военных ВСУ и гаубицу "Мста-Б" в районе ДНР и Запорожья

Накануне также сообщалось об успехах российских военных на Херсонском направлении. Так, по данным Минобороны, бойцы ВС РФ за сутки уничтожили до 35 украинских бойцов и гаубицу Д-30.

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Getty Images / Metin Aktas

Марина Калегина
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