ВСУ теряют технику и личный состав под Херсоном

Российские военные в ходе специальной военной операции уничтожили до 25 военных и самоходную артиллерийскую установку "Акация" под Херсоном. О таких результатах доложил на брифинге в пятницу официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков.

По его словам, на данном направлении у противника есть и другие потери.

"На Херсонском направлении в ходе огневого поражения уничтожено до 25 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, десять автомобилей, боевая машина РСЗО "Град" и самоходная артиллерийская установка "Акация", — перечислил представитель военного ведомства.