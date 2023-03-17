"Вы просто сдохнете": Дневник сотрудника Wildberries
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
17 марта, 11:10

ВСУ теряют технику и личный состав под Херсоном

Генерал-лейтенант Конашенков сообщил об уничтожении до 25 военных и САУ "Акация" ВСУ на Херсонском направлении

Российские военные в ходе специальной военной операции уничтожили до 25 военных и самоходную артиллерийскую установку "Акация" под Херсоном. О таких результатах доложил на брифинге в пятницу официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков.

По его словам, на данном направлении у противника есть и другие потери.

"На Херсонском направлении в ходе огневого поражения уничтожено до 25 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, десять автомобилей, боевая машина РСЗО "Град" и самоходная артиллерийская установка "Акация", — перечислил представитель военного ведомства.

ВС РФ уничтожили более 65 военных ВСУ и гаубицу "Мста-Б" в районе ДНР и Запорожья

ВС РФ уничтожили более 65 военных ВСУ и гаубицу "Мста-Б" в районе ДНР и Запорожья

Накануне также сообщалось об успехах российских военных на Херсонском направлении. Так, по данным Минобороны, бойцы ВС РФ за сутки уничтожили до 35 украинских бойцов и гаубицу Д-30.

Обложка ©

Getty Images / Metin Aktas

Марина Калегина
  • Новости
  • Министерство Обороны РФ
  • Специальная военная операция на Украине
  • Херсонская область

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров