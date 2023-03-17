ВСУ теряют технику и личный состав под Херсоном
Генерал-лейтенант Конашенков сообщил об уничтожении до 25 военных и САУ "Акация" ВСУ на Херсонском направлении
Российские военные в ходе специальной военной операции уничтожили до 25 военных и самоходную артиллерийскую установку "Акация" под Херсоном. О таких результатах доложил на брифинге в пятницу официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков.
По его словам, на данном направлении у противника есть и другие потери.
"На Херсонском направлении в ходе огневого поражения уничтожено до 25 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, десять автомобилей, боевая машина РСЗО "Град" и самоходная артиллерийская установка "Акация", — перечислил представитель военного ведомства.
Накануне также сообщалось об успехах российских военных на Херсонском направлении. Так, по данным Минобороны, бойцы ВС РФ за сутки уничтожили до 35 украинских бойцов и гаубицу Д-30.
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