Ещё 135 украинских военных погибло на одном из самых смертоносных направлений СВО

До 135 украинских военнослужащих было уничтожено на Донецком направлении за сутки. О таких результатах доложил на брифинге в пятницу официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков.

По его словам, у противника есть и другие потери: три боевые бронемашины, четыре пикапа, РСЗО "Град", гаубица Д-30, а также целый склад боеприпасов, который обеспечивал нужды 53-й механизированной бригады ВСУ.

"На Донецком направлении активными действиями подразделений Южной группировки войск и огня артиллерии в районах населённых пунктов Семёновка, Петровское и Тоненькое Донецкой Народной Республики за сутки уничтожено до 135 украинских военнослужащих", — сообщил журналистам Конашенков.