Ещё 135 украинских военных погибло на одном из самых смертоносных направлений СВО
Генерал-лейтенант Конашенков: На Донецком направлении за сутки уничтожены 135 бойцов ВСУ, РСЗО "Град" и гаубица Д-30
До 135 украинских военнослужащих было уничтожено на Донецком направлении за сутки. О таких результатах доложил на брифинге в пятницу официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков.
По его словам, у противника есть и другие потери: три боевые бронемашины, четыре пикапа, РСЗО "Град", гаубица Д-30, а также целый склад боеприпасов, который обеспечивал нужды 53-й механизированной бригады ВСУ.
"На Донецком направлении активными действиями подразделений Южной группировки войск и огня артиллерии в районах населённых пунктов Семёновка, Петровское и Тоненькое Донецкой Народной Республики за сутки уничтожено до 135 украинских военнослужащих", — сообщил журналистам Конашенков.
Лайф уже сообщал, что, судя по сводкам Минобороны, Донецкое направление остаётся одним из самых смертоносных для украинской армии. Лишь накануне подразделения Южной группировки войск за минувшие сутки уничтожили там до 275 украинских военных.
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