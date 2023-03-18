Минобороны отчиталось об уничтожении более 60 солдат ВСУ на Купянском направлении
Российские артиллеристы в ходе спецоперации на Украине поразили до 60 военных ВСУ в Луганской Народной Республике. Об этом в ходе брифинга доложил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"На Купянском направлении огнём артиллерии Западной группировки войск поражена живая сила противника в районах населённых пунктов Двуречная, Синьковка, Котляровка Харьковской области и Стельмаховка ЛНР", — сказал он и добавил, что также ликвидировано три автомобиля.
Ранее Лайф писал, что ВС России уничтожили в Харьковской области и ДНР две радиолокационные станции ВСУ, одна из которых была произведена в США. Кроме того, российские авиация, артиллерия и ракетные войска нанесли поражение 82 подразделениям артиллерии ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 112 районах.