Минобороны отчиталось об уничтожении более 60 солдат ВСУ на Купянском направлении

Российские артиллеристы в ходе спецоперации на Украине поразили до 60 военных ВСУ в Луганской Народной Республике. Об этом в ходе брифинга доложил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Купянском направлении огнём артиллерии Западной группировки войск поражена живая сила противника в районах населённых пунктов Двуречная, Синьковка, Котляровка Харьковской области и Стельмаховка ЛНР", — сказал он и добавил, что также ликвидировано три автомобиля.