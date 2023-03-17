Российские средства ПВО перехватили пять снарядов HIMARS и ракету "Точка-У"

Российские военные продолжают успешное выполнение боевых задач в зоне специальной военной операции на Украине. За прошедшие сутки средства ПВО ВС РФ перехватили пять снарядов РСЗО HIMARS, ракету "Точка-У", а также ликвидировали 14 дронов украинской армии.

"Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачены пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и тактическая ракета "Точка-У". Также за сутки уничтожено 14 украинских беспилотных летательных аппаратов в районе населённых пунктов Корсунка, Голая Пристань Херсонской области, Рубежное ЛНР, Котляровка и Ольшана Харьковской области", — сказал Игорь Конашенков на брифинге.

Он также сообщил о технике ВСУ, которой они лишились с начала спецоперации. Так, бойцами Российской армии уничтожено 402 самолёта, 221 вертолёт, 3448 дронов, 414 ЗРК, 8326 танков и других боевых бронированных машин. Вместе с этим ликвидировано более тысячи боевых машин РСЗО, 4377 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 8985 единиц специальной военной автомобильной техники.