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19 марта, 07:48

ВС РФ сорвали попытки ВСУ перебросить резервы на Купянском направлении

Российские военные сорвали попытки ВСУ провести разведку боем и организовать переброску резервов. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки "Запад" полковник Сергей Зыбинский.

"В течение дня на Купянском направлении группировка войск "Запад" сорвала две попытки противника проведения разведки боем в районе населённого пункта Грениковка, а также переброску резервов и ротацию войск в районе населённого пункта Першетравнево", — отметил он.

Кроме того, ВС РФ уничтожили три украинские разведывательно-диверсионные группировки в районах Грениковки, Орлянского и Артёмовки.

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Ранее Лайф сообщал, что российские военные нанесли удар по группе украинских бойцов на Марьинском направлении и уничтожили огневые точки противника на Авдеевском направлении.

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ТАСС / Рубцов Андрей

Артур Белкин
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