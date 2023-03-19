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Регион
Опубликовано 19 марта 2023, 07:48
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ВС РФ сорвали попытки ВСУ перебросить резервы на Купянском направлении

Военные РФ сорвали попытки бойцов ВСУ провести разведку боем и перебросить резервы на Купянском направлении. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки "Запад" полковник Сергей Зыбинский.

"В течение дня на Купянском направлении группировка войск "Запад" сорвала две попытки противника проведения разведки боем в районе населённого пункта Грениковка, а также переброску резервов и ротацию войск в районе населённого пункта Першетравнево", — отметил он.

Кроме того, российские военные ликвидировали три украинские разведывательно-диверсионные группировки в районах Гряниковки, Орлянского и Артёмовки.

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Ранее Лайф сообщал, что российские военные нанесли удар по группе украинских бойцов на Марьинском направлении и уничтожили огневые точки противника на Авдеевском направлении.

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ТАСС / Рубцов Андрей

Артур Белкин
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