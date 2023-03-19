ВС РФ сорвали попытки ВСУ перебросить резервы на Купянском направлении

Российские военные сорвали попытки ВСУ провести разведку боем и организовать переброску резервов. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки "Запад" полковник Сергей Зыбинский.

"В течение дня на Купянском направлении группировка войск "Запад" сорвала две попытки противника проведения разведки боем в районе населённого пункта Грениковка, а также переброску резервов и ротацию войск в районе населённого пункта Першетравнево", — отметил он.

Кроме того, ВС РФ уничтожили три украинские разведывательно-диверсионные группировки в районах Грениковки, Орлянского и Артёмовки.