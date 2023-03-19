ВС РФ сорвали попытки ВСУ перебросить резервы на Купянском направлении

Военные РФ сорвали попытки бойцов ВСУ провести разведку боем и перебросить резервы на Купянском направлении. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки "Запад" полковник Сергей Зыбинский.

"В течение дня на Купянском направлении группировка войск "Запад" сорвала две попытки противника проведения разведки боем в районе населённого пункта Грениковка, а также переброску резервов и ротацию войск в районе населённого пункта Першетравнево", — отметил он.

Кроме того, российские военные ликвидировали три украинские разведывательно-диверсионные группировки в районах Гряниковки, Орлянского и Артёмовки.